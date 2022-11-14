Нещодавно відбувся гала-вечір концерту LACMA Art+Film Gala у Лос-Анджелесі, на якому Кім Кардаш'ян у незвичайній сукні здивувала фігурою. Наряду від Balenciaga навряд чи було комфортно, але Кім змогла відзначитися.

Вона вийшла на червону доріжку в обтягуючій вініловій сукні та рукавичках. 42-річна зірка обрала сукню з останньої колекції зі шлейфом, який струмував біля її ніг.

Продемонструвала Кім і новий тренд зачіски: яскравий блонд із чорним корінням з рівним проділом.

"Balenciaga Couture для LACMA" - пише Кім.

У мережі відреагували:

«Шиш 🔥🥰; Так офігенно😍; Знайдіть Бога; Кімський 😍; Так красиво ❤️; Моя брюнетка-бомба 💣; 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚞 𝚋𝚊𝚋𝚢 ❤; ти виглядаєш вогненно, але мені потрібний інший погляд, відмінний від цього; Кім, я тебе обожнюю, але ми буквально бачили той самий образ у кожному кольорі; Кім. Настав час для нового образу. Будь ласка, ти вогонь».

Раніше Кім представила досить рідкісний кадр із нагоди дня народження сестри. Також більшість фанатів захопив вигляд Кардаш'ян, яка вже у 96 році виглядала досить привабливо та витончено.

Також в Інстаграм багато хто помітив, що і без будь-яких косметичних процедур Кім була здатна здивувати зовнішністю.

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