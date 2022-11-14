Популярна українська виконавиця Ліда Лі заспівала у дуеті з багатьма популярними виконавцями, але є артистка, з якою співачка мріє записати спільну пісню. Про це вона розповіла під час інтерв'ю для програми "ЖВЛ".

Ліда Лі зізналася, що хоче заспівати з легендарною українською співачкою, чий голос зачарував зірку. Вона впевнена, що з їхнього дуету з Ніною Матвієнко вийшло б щось цікаве. Артистці здається, що їхній дует вийшов би дуже цікавим та яскравим, а головне це може стати цікавим обміном історії.

"Її голос – це щось неймовірне. Він такий чистий, природний, справжній. Кожна нота – у серці. Це обмін досвідом, історією. Може бути щось таке круте та потужне. Може бути щось дуже цікаве", – припустила Ліда Лі.

Варто зазначити, що Ніна Матвієнко народилася 1947 року в селі Неділище Житомирської області у багатодітній родині Митрофана та Уляни Матвієнко – подружжя виховувало 11 дітей.

1979 року співачка отримала звання заслуженої, а 1985 року – народної артистки УРСР. З 1991 року Матвієнко є солісткою Національного ансамблю солістів "Київська камерата".

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