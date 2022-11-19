Популярна Інстаграм-модель Кім Кардаш'ян у блискучому вбранні покрутилася перед камерою та показала досить нетиповий образ.

Відома Інстаграм-модель, учасниця реаліті-шоу про свою сім'ю Кім Кардаш'ян щодня приміряє нові образи. Щоб дивувати своїм вбранням Кім навіть зробила величезну вбиральню, де показує досить нетипове вбрання.

Цього разу Кім вирішила підкреслити форми найкращим чином – маленьким срібним ліфом на тонких бретелях та доповнила цибулю домашніми штанами такого ж кольору та стилю зі срібними блискітками.

Таким чином Кардашьян нагадала про те, що здатна створювати модні ексклюзивні речі:

«Так гарно ❤️; Ну від кого вони? Коли твій колишній хлопець іде, і ти хочеш, щоб люди думали, що ти теж… зірки, вони такі самі, як ми! 😂; Я не думаю, що ці штани підходять...; Це дивна картина? Спробуйте ще раз подивитись 🙄; занадто багато блискіток».

Як відомо, після скандального розлучення з Каньє Вестом Кім вирішила не лише розпочати стосунки з молодою людиною, а й помітно змінилася. Вона схудла, змінила стиль і перефарбувалась у блондинку.

«Святковий магазин образ уже доступний» - хвалиться Кім.

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу у новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже йде": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт у улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором у руках розповіла, як закінчує свої концерти.