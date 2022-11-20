Відома Інстаграм-модель, учасниця реаліті-шоу про свою сім'ю Кім Кардаш'ян щодня показує в соціальних мережах своє життя, дивує вбраннями та хвалиться сміливими перевтіленнями.

Цього разу Кім вирішила похвалитися значними нігтями кислотного відтінку і досить сміливим нарядом із відкритим декольте. Саме великі нігті привернули увагу фанів. Спочатку Кардашьян показала новенький образ, а потім на кадрі показала, що вона насправді не має такого манікюру, це лише преси.

«Преси на все життя 💅; 😂 Я теж був на цьому пресі по життю; Боже, вона в епосі випадкових постів 😩; Хто ще думає, що вона виходить із пресою??; Вона така сама, як я, фр; Ми станемо пресою на королеву, лол ❤️; Я б повністю носив преси Кім К; Безтурботна королева».

Як відомо, після скандального розлучення з Каньє Вестом Кім вирішила не лише розпочати стосунки з молодим чоловіком, а й помітно змінилася. Вона схудла, змінила стиль і перефарбувалась у блондинку.

«Святковий магазин образ уже доступний» - хвалиться Кім.

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу у новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже йде": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт у улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором у руках розповіла, як закінчує свої концерти.