Як повідомляє Politeka.net , українська актриса театру та кіно Ольга Сумська спілкується з шанувальниками досить активно і щодня висвітлює ситуацію в країні. Також зірка намагається підтримувати нужденних українців.

«Перший поїзд за майже 9 місяців війни прибуває до ХЕРСОНу з КИЄВА!🚈» - зауважила Ольга під новими кадрами.

Вона сама, як висловилася артистка, ледве стримувала сльози. Довгі місяці Херсон залишався без зв'язку, в окупації та складному становищі. Місто пограбували, винесли навіть культурні цінності. Тож кожен крок до відновлення коментують і артисти.

«Боже 🥹 Це чудово! Впевнена, що поїзди з Києва дуже скоро поїдуть до інших звільнених міст; Боже, яка Радість. Дякую Нашим Воїнам Захисникам України; Щось неймовірне; А коли до Маріуполя😢; Слава панові, що береже Україну; Україна – суверенна незалежна Держава!».

Раніше Сумська на своїй сторінці у Instagram зірка розмістила кадри від Херсонської обласної військової адміністрації.

"Після курйозного випадку дворічної давності так і не встигли встановити новий флагшток у заплановані терміни. Це планували зробити навесні 2022 року, проте завадила повномасштабна війна, розповіли в Офісі президента. Хлопці сховали флагшток на виробництві. І він пережив усю окупацію! встановили його", - пише Ольга Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.