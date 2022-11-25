Остапчук на своїй Інстаграм-сторінці запостив відео, на яких молода ведуча новин Алла Мазур зачитує курси валют.
Так, того дня долар коштував трохи більше п'яти гривень, а євро – 4,95.
«А лохина по 80 копійок за кілограм. Вибачте, ностальгія в очі потрапила», - прокоментував відео Остапчук.
Нагадаємо, зараз Алла Мазур, журналіст, телеведуча та ведуча новин на каналі 1+1 є рекордсменкою професійних нагород – має сім статуеток Телетріумф.
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Програму ТСН Мазур почала вести 1 січня 1997 року – це був перший в історії ефір програми.
У листопаді 2019 року Алла Мазур повідомила про онкологічне захворювання.
"У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, безсимптомні. І я – починаю боротися", – написала тоді Мазур.
Телеведуча подякувала сім'ї, друзям та колегам з "ТСН", які її підтримали, і закликала кожну українку, особливо після 45, проходити профілактичний огляд хоча б раз на рік.
Проходячи хіміотерапію, Мазур продовжила працювати.
Через рік Алла Мазур, пройшовши шість курсів хіміотерапії, вийшла в ефір без перуки, яку носила під час боротьби із хворобою.
Нагадаємо, Леся Нікітюк сказав, чи відреагувала Софія Ротару на переспівування свого хіта.
Також повідомлялося, що Алла Мазур показала, як у екстремальних умовах готувалася до ефіру.
Крім того, Politeka.net писала, що Джамала підтримала українців після нової ракетної атаки.