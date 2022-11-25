Український телерадіознавець та актор Володимир Остапчук опублікував кадри, які у багатьох українців викличуть почуття ностальгії.

Остапчук на своїй Інстаграм-сторінці запостив відео, на яких молода ведуча новин Алла Мазур зачитує курси валют.

Так, того дня долар коштував трохи більше п'яти гривень, а євро – 4,95.

«А лохина по 80 копійок за кілограм. Вибачте, ностальгія в очі потрапила», - прокоментував відео Остапчук.

Нагадаємо, зараз Алла Мазур, журналіст, телеведуча та ведуча новин на каналі 1+1 є рекордсменкою професійних нагород – має сім статуеток Телетріумф.

Програму ТСН Мазур почала вести 1 січня 1997 року – це був перший в історії ефір програми.

У листопаді 2019 року Алла Мазур повідомила про онкологічне захворювання.

"У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, безсимптомні. І я – починаю боротися", – написала тоді Мазур.

Телеведуча подякувала сім'ї, друзям та колегам з "ТСН", які її підтримали, і закликала кожну українку, особливо після 45, проходити профілактичний огляд хоча б раз на рік.

Проходячи хіміотерапію, Мазур продовжила працювати.

Через рік Алла Мазур, пройшовши шість курсів хіміотерапії, вийшла в ефір без перуки, яку носила під час боротьби із хворобою.

Нагадаємо, Леся Нікітюк сказав, чи відреагувала Софія Ротару на переспівування свого хіта.

Також повідомлялося, що Алла Мазур показала, як у екстремальних умовах готувалася до ефіру.

Крім того, Politeka.net писала, що Джамала підтримала українців після нової ракетної атаки.