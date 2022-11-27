Переможниця Нацвідбору на Євробачення презентувала кліп на свою конкурсну пісню, вразивши українців.

Як пише Politeka.net , Злата Дзюнька – 13-річна співачка, яка перемогла на Нацвідборі на дитяче Євробачення. Підліток виступить на міжнародному конкурсі з піснею "Незламна". Артистка вже презентувала кліп до своєї композиції, про що повідомило "Суспільне. Євробачення" у своєму Інстаграмі.

"Дивіться кліп на пісню "Незламна". Посилання в сторіс!", - написано було в публікації.

Українці вже переглянули кліп 10 тисяч разів і поставили сотні лайків:

"Дуже хороша пісня і кліп про нашу незламну країну. Успіх Злата!!", "Юна дівчина, що заспівала душею! Дякую! Вона обов'язково переможе на дитячому Євробаченні 2022!", "Молодець дівчинко! У тебе шикарна пісня! а голос який хороший і чистий! спасибі за таку шикарну пісню! Ви виграєте у війні! Обов'язково! бажаю тобі хорошого майбутнього", "Аж мурашки побігли по шкірі! що ми цього стоїмо!!".

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