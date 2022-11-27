Реп-виконавиця Alyona Alyona дісталася з Jerry Heil до Голлівуду, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка зараз мандрує разом із Jerry Heil, даючи концерти на підтримку України. Зірка останнім часом багато співпрацює та записує пісні. Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу виконавиця поділилася кадрами, де вже дісталася США.

"Сьомий відеощоденник.

На цей раз я в Лос-Анджелесі. Побувала біля напису "HOLLYWOOD", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вова дуже Крута і розумна людина. Чекаємо на розрив", "Найщиріша, справжнісінька, найкраща", "Бережіть себе, будь ласка", "Ну норм там разом з Володею діліть собі в Штатах, вітаю вас!..а ми посидимо! трохи без світла, води і під масованими ракетними))", "Класс)) Колаб з Вовою це буде точно круто".

Нагадаємо, Alyona Alyona похвалилася, що створила разом із Jerry Heil та відомим поляком

А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали

Також Politeka писала, що Jerry Heil зацікавила спільною піснею з польським виконавцем .



