Відома модель, а також з недавніх пір власниця бренду одягу Скімс щодня хвалиться сміливими образами в Інстаграм. Кім Кардашьян також любить хвалитися зміною стилю, нерідко вражаючи новим кольором зачіски.
Цього разу Кім похвалилася підбіркою нових образів у рамках нових зйомок. Варто зазначити, що нещодавно на модель обрушився потік критики через мовчання після скандалу з брендом Баленсіага. Артистка не стала коментувати їхню провальну рекламу з дітьми.
«Нам потрібне світло» - написала Кардаш'ян.
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У мережі підтримують: «Тьху Кім ти не 👏 абсолютно ясно 🥹; Це було так чудово побачити!! ❤️😍; І знову вона мовчить; Моральний компас Кім СЛОМАН!!; Лицемірство у всій красі; Відписатися від неї; Ви стоїте НІЧОГО; У Голлівуді відбувається щось дуже темне, і люди нарешті прокидаються. Уся промисловість у цьому зацікавлена».
Раніше Кардаш'ян відвідала гала-вечір Baby2Baby 2022, де змогла відзначитися вибором вбрання та своєю промовою. Як відомо, зараз Кім займається своїм брендом одягу та активно рекламує його навіть у себе вдома.
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