На своїй сторінці в Instagram модельєр зізнався, що раніше часто прокидався розбитим. Оскільки його життя крутиться навколо натхнення, такий початок дня неприпустимий. Цього разу Андре Тан зібрав для українців три особисті поради, які допомогли йому щоранку прокидатися, усміхаючись новому дню.

"1. Вибирайте правильний внутрішній діалог. Цей пункт спершу давався мені важко. Потібно було постійно контролювати те, що я говорив собі протягом дня, помічати негативні думки, та свідомо змінювати їх на позитивні. Коли ви хвалите себе навіть за невеличкі досягнення та цілі — одразу почуваєтеся краще. Нам всім треба бути трошки добрішими до себе", — радить дизайнер.





По-друге, у діалогах із собою варто говорити не про майбутнє, а про сьогодення. Замість того, щоб виправдовуватися перед собою за помилки, та відкладати рішення на потім, придумайте план дій на «тут і зараз».



"3. Погляньте на проблеми у ретроперспективі. Згадайте як завалили контрольну з математики в 9 класі. Тоді могло здаватися, що стався кінець світу. А зараз? Не сталося нічого фатального. Такі «провали» насправді не коштують витрачених нервів. Завжди думайте, чи будуть сьогоднішні негаразди хвилювати вас за рік", — додав Андре Тан.

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