Єдина внучка відомої української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка навчається та живе у Нью-Йорку, активно веде свій блог у Instagram і часто радує аудиторію яскравими публікаціями. Так, цього разу модель виклала кадри із стильної фотосесії на вулицях Манхеттена.
Як видно, на нових кадрах Соня знята прямо під час прогулянки в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в модному образі – на ній вільні світлі штани спортивного крою та задертий світлий светр, який підкреслив ідеальний плоский животик та тонку талію. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та впевнений вигляд.
У підписі до публікації Євдокименко написала: "Чи можемо ми просто пропустити зиму цього сезону?". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі, засипаючи її компліментами: "Ти така мила", "Як у вас тепло", "Ми можемо перейти до кращої частини зими", "Так, будь ласка", "Симпатична", "Де купити таку підвіску?", "Та будь ласка, ніякої зими!", "Красуня", "Просто неймовірна", "Красива".
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