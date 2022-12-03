Знаменита артистка, модель та актриса Моніка Беллуччі з'являється на публіці досить рідко, а також тримає особисте життя подалі від уваги камер. При цьому в Інстаграмі зірка завжди намагається показувати виключно трендові образи на глянсових кадрах.

На цей раз модель показала стильний образ у чорному костюмі з вирізами на стегнах.

Подовжений піджак та незвичайний дизайн штанів вдало гармонували між собою. Моніка також вважала за краще залишити чорні локони розпущеними, а фотографи не наголошували на її обличчі. І хоча своїх зморшок Беллуччі не соромитися, показувати невдалі образи вона не планує.

«Mamma Mia! Найкрасивіша жінка; така вільна леді; вона має бути прикладом; Велика жінка 🖤; Чудове зображення. Ти виглядаєш сильною 🕊️; Остаточно найкраща; Чудово ❤; Краса на віки 😍».

Знаменитість робить акценти на класиці, уникає зайвих демонстрацій постаті і при цьому не приховує вікових змін. Саме завдяки любові Моніки до натуральності кількість її фанатів не зменшується.

Для нових зйомок артистка вибрала чорну шубу та акуратний ремінь, а волосся залишила розпущеним, що сподобалося шанувальникам в Інстаграм.

Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.

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