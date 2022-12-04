На своїй сторінці в Instagram зірка відверто розповіла, як потрапила в ситуацію насильства десь 5 років тому.

"Я зустрічалася з хлопцем. Починалося все, як у казці. Але одного разу він напився і ніби жартома вдарив мене млинком для перцю, той розламався об мою ногу. Це був перший дзвіночок, що щось не так. Потім хлопець почав обурюватися, що я зустрічаюся з подругами, обзивав їх непристойними словами. Згодом почав обзивати і мене. Потім у стані депресії він почав пити майже кожного дня і звинувачував мене у тому, що я його не підтримую, а отже не люблю. Потім почалися ревнощі, тотальний контроль, перевірки, де я і з ким, звинувачення у зраді", — пригадує Анна Неплях.

Далі насильство вже стало фізичним.

"Спочатку він дав мені ляпаса, потім розбив телефон об мою голову (мені тоді наклали три шви) і висадив вночі посеред траси, одного разу гнався за мною і стріляв по ногах, а в останні тижні стосунків бив мене ногами, поки я лежала скручена на підлозі. З кожним разом прояви насильства ставали все сильнішими і жорсткішими. А я все пробачала і виправдовувала тим, що він робить це під алкоголем", — зізнається модель.

Коли хлопець був тверезий, то або все заперечував, або вибачався і казав, що любить. Розсталася пара у відділенні поліції, бо Анна більше не витримала. Вона довго відходила від цих стосунків, а розповісти про те, що з нею сталося, наважилася лише через 2 роки. Неплях довго працювала з психотерапевтом і тільки з часом змогла відпустити ситуацію.

"Зараз я вже можу сказати, що я повністю вийшла з позиції жертви і вже ніколи ні за яких обставин не дозволю комусь зробити мені боляче, змусити щось терпіти. Тепер я вмію казати «ні» і повністю викреслювати зі свого життя людей, які роблять мене нещасною. Порада, яку б я надала усім жінкам, які потрапили в домашнє насильство – це бігти! Бігти що є сили від цих стосунків, від цієї людини, тому що там щастя немає. Я за те, аби говорити, кричати і просити про допомогу. В цьому немає слабкості, бо слабкість – це замовчувати насильство, а сила в тому, аби боротися", — наголосила блогерка.

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