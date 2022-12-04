Відома актриса Ксенія Мішина зізналася, який мінус на зйомках закордоном зараз.

Відома актриса Ксенія Мішина часто показує в Інстаграмі, як розвивається її кар'єра, як вона проводить час і чим захоплюється. Артистка повністю захоплена зйомками нового проекту.

Заради цього Мішина відлетіла із сином до Хорватії, де відбуваються зйомки майбутньої кінострічки. Для проекту Ксенії довелося вивчати іншу мову і лише вчора вона зняла першу сцену з репліками.

Однак не обходиться і без незручних чи незручних моментів. Наприклад, цього разу Ксенія зауважила істотний момент – сильний холод на майданчику, що заважає зосередитися на роботі.

«Найнеприємніший для мене момент на зйомках – це холод. Шукаємо разом уггі!» - Поділилася Мішина.

Багато хто приписує артистці неіснуючі романи, тому Ксенія щоразу спростовує плітки.

Так виявилося, що до неї в гості приїхав і брат: «Ви мені підірвали директ! Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитеся!».

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