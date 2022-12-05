Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька чарівних фото, на яких постала у незвичайному образі.

Як видно, Надя зображена на сірому фоні, вона позує так, ніби не помічає фотографа. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній широкі джинси та короткий топ з незвичайним декором, а зверху вона накинула чорний піджак. Це вбрання підкреслило струнку фігуру і оголило плоский животик артистки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Made in Ukraine. Чернівці, сьогодні чекаю на вас". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Надя прекрасна", "Коли в Тернопіль, дуже чекаємо тебе?", "Яка шикарна", "Прекрасна", "Краща співачка", "Яка красива", "Образ вогонь", " Худенька", "Красиво", "Безумно красива" "Надя ви стали ще красивішими, і світитеся щастям", "Красуня", "Дуже красива", "Наша українка", "Така класна", "Ти чудо".

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