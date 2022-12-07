Популярна співачка Тіна Кароль щодня показує щось нове шанувальникам. Якщо ж раніше артистка не дозволяла собі особистих публікацій і тримала своє поза концертне життя подалі від камер, то тепер вважає за краще показувати, чим і коли займається.

Артистка також почала показувати і свої тренування, поділяючись кадрами зі спортзалу. У чорних лосинах і маленькому топі Тіна записала ролик без жодних фільтрів. Звертаючись до фанатів, вона побажала всім сил і головне, щоб було світло.

Без макіяжу та у простому образі артистка привернула увагу до зовнішності:

«Тіна все ще сидиш на кетодієті?; Дайте світлу шматочок 😍🥹🤲; Боже, а голос якийсь хрипкий... Бережіть себе🙏❤️; Така втомлена 🥺❤️ але мила; Так схудла моя солодка; Обожнюю губенько-глазастенькую Тіну🤗; Світлани зараз якраз немає 😂; Ого роздягнена Тіночка, я зараз сиджу в термобілизні, светрі, жилеті, колготках, шкарпетках» - пишуть шанувальники.

Раніше кадри Тіни викликали неоднозначну реакцію, оскільки Тіна показала, як є картоплю фрі з Макдональдса.

«Смачного ❤️; це шкідлива їжа для кетодієтиків; Так, актуально знімати таке, коли українці під бомбардуванням. Цинічно!; Це жор» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.