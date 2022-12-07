Популярна співачка Тіна Кароль щодня показує щось нове шанувальникам. Якщо ж раніше артистка не дозволяла собі особистих публікацій і тримала своє поза концертне життя подалі від камер, то тепер вважає за краще показувати, чим і коли займається.
Артистка також почала показувати і свої тренування, поділяючись кадрами зі спортзалу. У чорних лосинах і маленькому топі Тіна записала ролик без жодних фільтрів. Звертаючись до фанатів, вона побажала всім сил і головне, щоб було світло.
Без макіяжу та у простому образі артистка привернула увагу до зовнішності:
«Тіна все ще сидиш на кетодієті?; Дайте світлу шматочок 😍🥹🤲; Боже, а голос якийсь хрипкий... Бережіть себе🙏❤️; Така втомлена 🥺❤️ але мила; Так схудла моя солодка; Обожнюю губенько-глазастенькую Тіну🤗; Світлани зараз якраз немає 😂; Ого роздягнена Тіночка, я зараз сиджу в термобілизні, светрі, жилеті, колготках, шкарпетках» - пишуть шанувальники.
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Раніше кадри Тіни викликали неоднозначну реакцію, оскільки Тіна показала, як є картоплю фрі з Макдональдса.
«Смачного ❤️; це шкідлива їжа для кетодієтиків; Так, актуально знімати таке, коли українці під бомбардуванням. Цинічно!; Це жор» - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.
Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.
Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.