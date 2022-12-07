Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом і, крім старших дітей, виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту та кума скандальної співачки-запроданки Ані Лорак виклала патріотичне відео з військовими та привітала з Днем Збройних сил України.

У короткому ролику Лілія показала нелегку роботу українських збройних сил, які виборюють нашу незалежність і свободу. На відео можна побачити, як ЗСУ воюють на землі, у повітрі, на морі.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Вітаю всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають нашу рідну Україну від окупанта! Неможливо висловити словами мою безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!".

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