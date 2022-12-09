Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився новою версією легендарної пісні, яку "Антитіла" виконали разом із хором Верьовки та дитячим ансамблем Зернятко.
"Микола Леонтович створив Щедрика, який став символом і мелодією різдвяної любові і тепла обійм у всьому світі. Сьогодні українці заспівали Щедрика з іншими словами, що їх написала війна – Carol for the Charity. Ми створювали його разом з легендарним хором Верьовки, а також з дітками, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні та продовжують займатися улюбленою справою – співами. Це дитячий ансамбль Зернятко", — написав Тарас Тополя під відео.
"Слухайте, шазамте пісню і донатьте заради Перемоги і наближення не військового, а мирного Різдва в Україні і дзвінкого дитячого сміху на свята. Допоможіть українським дітям, які постраждали від війни, зробивши донат до Фундації Олени Зеленської", — закликав музикант шанувальників.
Українці в коментарях оцінили цю версію легендарного Щедрика: "До сліз 🥺", "Чудова пісня і виконання", " Щемливо💓".
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Додамо, артисти гурту "Антитіла" з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну служили в 130-му батальйоні тероборони. Потім головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав зірковим бійцям повернутися з передової до мирного життя, на культурний фронт.
Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.
Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".
Також Politeka писала, що Тарас Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського