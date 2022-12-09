Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото та розповів про свій святковий концерт – перший, який відбудеться у Києві з початку війни.

Як видно, на новому фото Melovin знято на прогулянці в цікавій локації з пишними ялинками. Перед камерою він з'явився в зухвалому образі – на ньому чорні штани та чорно-біла кофта з хитромудрим візерунком, а зверху накинув чорний плащ. Свій образ артист доповнив темними окулярами та червоною шапочкою.

У підписі до публікації Melovin написав: "Відчувається прийдешній Новий рік? Що всередині? Порожньо? Я хочу тебе надихнути, наповнити вірою у перемогу та живою музикою! Чекаю тебе вже 18 грудня у Києві в BelEtage напередодні дня Святого Миколая на своєму великому концерті на підтримку наших Збройних Сил України! Приходь і ти, поєднуй відпочинок з допомогою нашій армії! Квитки на concert.ua. Працюємо з генераторами! Укриття в 3 хвилинах".

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