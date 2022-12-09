Відома співачка, популярна українська виконавиця Тіна Кароль показує в мережі вже не тільки глянцеві фото і хвалиться розкішними вбраннями для концертів. Тепер Тіна вражає і більш особистими знімками, говорить про особисте.

З недавніх пір Тіна ділиться фото, на яких показує частину своїх занять в особистому спортзалі. Багато років артистка захоплена спортом, йогою та різноманітними практиками. Якщо ж раніше вона залишала все при собі, то тепер зрідка показує – вона теж не забуває про заняття.

Цього разу Кароль з'явилася перед дзеркалом в залі в простому, але зручному костюмі для вправ – відкритому чорному топі з декольте і таких же чорних лосинах.

«Красуня наша ❤; А де знайти такий костюм?; Ага, принцеса!; вона кожен раз дивує мене; так, у наш час навіть просто потренуватися – вже велика удача!; маленька чарівна принцеса; хочу такі форми» - писали під різними постами артистці, в тому числі і в Телеграм.

Раніше в чорному костюмі і світлого взуття Тіна покрутилася перед камерою і продемонструвала, заради чого весь час тренувалася. Відомо, що артистка досить часто сидить на дієті і займається в особистому залі.

Нагадаємо, Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору " Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі і Тіни Кароль.