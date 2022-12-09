Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала відео зі свого концерту у Черкасах, який відбувається за умов перебоїв світла.

Як видно, Наталію знято на сцені перед глядачами, які зірвалися зі своїх місць. Зірка стоїть у світлі одного яскравого ліхтаря і виконує надзвичайно легендарну пісню "Червона калина", а глядачі її підспівують. Як видно, на сцену співачка вийшла на шпильках, у темній сукні та чорному піджаку.

У підписі до публікації Могилевська розповіла про складні умови, в яких довелося проводити цей концерт. "Черкаси! Незважаючи на перебої зі світлом, та лише двома робочими світловими гарматами на сцені - наша зустріч відбулась! Дякую Вам за вашу любов, сльози, посмішки. Дякую О. Семешкіна, що ліхтариком під стелею створювала мистецтво. Дякую А. Ветрова за роботу в неможливих умовах. Люблю вас. Чернівці, ми в дорозі. Чекаю всіх 11.12 о 19:00", - написала артистка.

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