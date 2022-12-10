Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кумедне відео зі своїми нескромними танцями.
Як видно, на новому відео Мішель з'явилася зі своєю подругою, вона включає камеру, і вони починають грайливо танцювати з елементами Тверка. Перед камерою співачка з'явилася у спокусливому велюровому костюмі чорного кольору та вільного крою. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Андрада написала: "EXCUSE ME, але цей велюровий костюм просто вогонь". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки, засинаючи її з подружкою компліментами: "Excuse me, але будь-який велюровий костюм програє маєчці без ліфчика", "Пантери", "А я теж так вмію", "Смаглява на мій смак", "Яка краса", "Я кайфую від цього відео", "Лялечка!", "Мої солодкі", "Шкода, не однаково одягнені", "Це підпал", "Ви гарненькі і без костюма", "Які милі дівчата ", "Красуня", "Добре костюм сидить".
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