58-річна італійська модель та актриса Моніка Беллуччі почала показувати в Інстаграм деякі кадри зі своїх фотосесій. Чорний колір вбрання та дорогі прикраси стали вже візитною карткою зірки.

Цього року Моніка знялася для кількох обкладинок модних журналів та встигла стати зіркою реклами коштовностей. На одному з кадрів Моніка позувала в акуратній чорній сукні з опущеними лямками.

Дорога прикраса на шиї з безліччю діамантів привернула увагу фанатів не менше, ніж привабливий зовнішній вигляд зірки:

«Моніка сяє; скільки тут каміння? Мені подобається ваша прикраса; шия досить гарна; вам варто продовжувати це; ніколи не повторюється; суцільна спокуса; таке може лише снитися».

У нещодавній фотосесії для журналу Madam цього року Моніка змогла продемонструвати відразу кілька класичних вбрань. Примітно, що зазвичай Беллуччі позує перед камерою виключно в одязі чорного кольору.

Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.

Також Politeka повідомляла, що юна дочка Моніки Беллуччі задумалася про кіно і розлютила фанатів матері