Як пише Politeka.net , Ані Лорак - відома російська співачка, яка має українське коріння. При цьому зірка вважає за краще мовчати про війну в Україні і практично ніяк не коментує її. Не забуває Лорак і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Лорак показала, як проводить час із фахівцем із медитації.

"Саме в проміжку між кожним вдихом і видихом, які я роблю, глибокий біль і горе, які я відчуваю за всі сім'ї, які зараз страждають, зникають на кілька секунд...", - написала Лорак.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Жінка без совісті та честі", "Ні, на жаль, одним повітрям ми вже з вами не дихатимемо і після… ніколи", "Біль по відношенню до українських родин, я сподіваюся? Не бійтеся про це говорити голосно", "Ти вже свій вибір зробила, ти не з українцями!!!", "А чому виїхала з улюбленої росії?", "Смішно дивитися! Приїдь в Україну і посидь під тривогою, без світла та води!

Нагадаємо, екс-чоловік запроданки Лорак Мурат вразив своєю проукраїнською позицією.

А ще Politeka повідомляла, що співак-путініст та друг Ані Лорак розпсихувався на сцені та вчинив бійку

Також Politeka писала, що Ані Лорак жорстко розкритикували через нову публікацію.



