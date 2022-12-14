Учасники популярного гурту Quest Pistols кілька місяців тому оголосили, що об'єднаються на час благодійного туру кількома містами Європи. А сьогодні стало відомо, що вони не лише поїхали в тур, а й разом переспівали найпопулярнішу свою композицію, переклавши її українською мовою.

Головний хіт Quest Pistols тепер звучить українською. Вперше нову версію "Ти така красива" можна було почути в серпні на концерті гурту.

Усі екс-учасники колективу – Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк записали композицію разом, зібравшись уперше за десять років разом. Кліп у стилі «поверніть нам наш 2007» одразу ж обговорили в мережі та захопилися новою версією пісні:

«Дуже рада, що ви об'єдналися. Удачі вам ❤; Офігенно звучить); Це неймовірно! 🎉; Звучить так, ніби завжди була лише ця версія 🤪✨; Топ, красені); Дуже круто!); Це геніально 😂❤; Класичний склад! Топ!; 🤩 нарешті цей день прийшов; Невже найперший склад 🤩; То хто тепер квест?; Мед для вух 😍; Нічого собі 😍 ось це новина».

Зазначимо, раніше стало відомо, що кошти, зібрані від їхніх концертів раніше, надіслано на допомогу Україні через гуманітарні організації та фонди.

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