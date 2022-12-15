Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка спочатку повномасштабної війни виїхала з росії до Польщі і почала допомагати українцям у волонтерському штабі в Любліні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала миле фото із 13-річною дочкою Сарою та привітала її з днем народження.
На чорно-білій фотографії Сара буквально зливається з локацією, в якій зображено. Видно, що на ній довга легка сукня в горошок, а на ногах босоніжки на підборах. Волосся дівчини завите і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Брежнєва зворушливо привітала молодшу дочку з днем народження: "Люблю цю дівчинку. Вже рівно 13 років. З кожним роком все більше. Нехай усе збудеться".
А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, приєднуючись до привітань: "Нехай буде щаслива", "Усього найдобрішого", "З іменинницею! Сара красуня! Вся в матір", "А виглядає на 20 донька", "Так доросло виглядає у 13 років", "Нехай іменинниця радує вас, і доля її буде щасливою. З днем народження", "Нехай все у доньки вийде і збудеться", "З днем народження. Нехай росте такою ж розумницею і красунею. Щастя і любові", "Розкішна", "Будь ласка, передайте мої привітання з днем народження Сарі. Бажаю здоров'я та щасливого майбутнього".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Є конкретний план": вимикати світло українцям будуть по-іншому
Данилко зачепив Горбунова, Нікітюк та інших зірок реакцією на атаку по Києву: "Ану покажіть мені..."
"Це вже не той Вагнер": в ЗСУ розповіли, що зараз відбувається під Бахмутом
"Неможливо розмовляти": зірка російських серіалів зрікся рідні в Україні та поскаржився
Нагадаємо, "Які ви красиві": Сумська зворушила кадром із коханим чоловіком-актором.
Як повідомляла Politeka, "Не схожа на себе": Андраде з "Орла і Решки" ошарашила зовнішністю у новій зйомці, відео.
Також Politeka писала, що "Коли відключають світло…": Дьомін з блакитним волоссям насмішив українців образом Русалочки.