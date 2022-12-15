Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка спочатку повномасштабної війни виїхала з росії до Польщі і почала допомагати українцям у волонтерському штабі в Любліні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала миле фото із 13-річною дочкою Сарою та привітала її з днем ​​народження.

На чорно-білій фотографії Сара буквально зливається з локацією, в якій зображено. Видно, що на ній довга легка сукня в горошок, а на ногах босоніжки на підборах. Волосся дівчини завите і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Брежнєва зворушливо привітала молодшу дочку з днем ​​народження: "Люблю цю дівчинку. Вже рівно 13 років. З кожним роком все більше. Нехай усе збудеться".

А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, приєднуючись до привітань: "Нехай буде щаслива", "Усього найдобрішого", "З іменинницею! Сара красуня! Вся в матір", "А виглядає на 20 донька", "Так доросло виглядає у 13 років", "Нехай іменинниця радує вас, і доля її буде щасливою. З днем ​​народження", "Нехай все у доньки вийде і збудеться", "З днем ​​народження. Нехай росте такою ж розумницею і красунею. Щастя і любові", "Розкішна", "Будь ласка, передайте мої привітання з днем ​​народження Сарі. Бажаю здоров'я та щасливого майбутнього".

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