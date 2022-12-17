Так, Катя Осадча вирішила поділитися своїми думками, яким же буде український шоу-бізнес після перемоги.

«Думаю, що однозначно буде іншим, не всі залишаться, але вже з’явилося багато нових облич і в ціні щирість», - відповіла Осадча на питання однієї з підписниць в Інстаграм, опублікувавши також своє фото з відомими українцями.

За словами Осадчої, зараз слухачі і глядачі відчувають особливо гостро саме щирість.

«Підробні страждання і підробні емоції глядачі відчувають одразу», - запевнила Катя Осадча.

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Нагадаємо, раніше Катя Осадча назвала ім'я найбільшого, на її думку, зрадника України. Це, за її словами, пропутінська співачка Таїсія Повалій.

"Їй я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, – це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, яка чинить так?! Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які вчиняє Росія», - говорила Осадча в одному зі своїх інтерв’ю.

Таїсія Повалій

Коментучюи поведінку Ані Лорак, яка досі мовчить про війну, Осадча припустила, що співачка діє за порадами свого друга Філіпа Кіркорова, який порекомендував їй зосередитись на кар’єрі, а війна все одно колись скінчиться.

Також Катя Осадча назвала зрадницею відому українку з Криму.

Крім того нагадаємо, що українці атакували Ані Лорак, яка вийшла на зв'язок.

Крім того, Politeka.net писала, що росіянам пообіцяли концерт Вєрки Сердючки, Данилко відреагував.