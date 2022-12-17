Українська телеведуча Катя Осадча впевнена, що Україна вже ніколи не буде такою, як до 24 лютого, в тому числі і у сфері шоу-бізу.

Так, Катя Осадча вирішила поділитися своїми думками, яким же буде український шоу-бізнес після перемоги.

«Думаю, що однозначно буде іншим, не всі залишаться, але вже з’явилося багато нових облич і в ціні щирість», - відповіла Осадча на питання однієї з підписниць в Інстаграм, опублікувавши також своє фото з відомими українцями.

За словами Осадчої, зараз слухачі і глядачі відчувають особливо гостро саме щирість.

«Підробні страждання і підробні емоції глядачі відчувають одразу», - запевнила Катя Осадча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча назвала ім'я найбільшого, на її думку, зрадника України. Це, за її словами, пропутінська співачка Таїсія Повалій.

"Їй я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, – це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, яка чинить так?! Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які вчиняє Росія», - говорила Осадча в одному зі своїх інтерв’ю.

Коментучюи поведінку Ані Лорак, яка досі мовчить про війну, Осадча припустила, що співачка діє за порадами свого друга Філіпа Кіркорова, який порекомендував їй зосередитись на кар’єрі, а війна все одно колись скінчиться.

Також Катя Осадча назвала зрадницею відому українку з Криму.

Крім того нагадаємо, що українці атакували Ані Лорак, яка вийшла на зв'язок.

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