Гурт "Бумбокс" та її лідер Андрій Хливнюк після місяця гастролей повернулися до України.

Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк повідомив у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, лідер гурту “Бумбокс” захищав Україну у лавах територіальної оборони. А також збирав гроші для армії як волонтер. Саме для збирання грошей Хливнюк разом із групою поїхали у турне.

Після місяця гастролей гурт “Бумбокс” повернувся до України.

“Дякую всім причетним. Дякую друзі, це був чудовий досвід. І ми купимо щось для армії”, - повідомив Андрій Хливнюк.

Нагадаємо, Хливнюк та гурт “Бумбокс” стали особливо напівярними після виконання легендарної пісні “Ой у лузі червона калина”. Цю пісню потім вони виконали з легендарним гуртом Pink Floyd, який до цього багато років не записував нових композицій.

У середині липня Андрій Хливнюк створив благодійний фонд для покупки "крил та очей нашого захисту". Лідер "Бумбоксу" повідомив, що фонд працюватиме не лише над купівлею гуманітарної допомоги, але також займеться придбанням безпілотників для розвідувальних операцій.

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