Як повідомляє Politeka.net, через відключення світла зараз страждають усі. Проте українці вже навчилися пристосовуватися до таких реалій, бо незламні. Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала опублікувала в Інстаграм фото, як за відсутності світла стилісти готували її до зйомок.

Так, при світлі свічок та ліхтариків українській співачці Джамалі нанесли на обличчя яскравий макіяж з акцентом на очі, а також завили волосся у легкі хвилі. Відсутність світла не завадила співачці дати інтерв'ю, а приглушене світло ліхтариків додало якоїсь особливої ​​атмосфери.

"Без світла, води та тепла. Росія вкотре атакувала Україну і випустила понад 60 ракет. Але, ми працюємо далі незважаючи ні на що. Знімаємо інтерв'ю на генераторах і готуємося паралельно до Нацвідбору, який відбудеться вже завтра. У таких реаліях живемо, але не здаємося! Незламні та непереможні. Люблю", - підписала кадри Джамала.

Користувачі мережі захопилися, як команда продовжувала роботу і надихнулися цим: "Це надихає, як ми всі вчимося жити в нових реаліях", "Круто! Виглядає добре!", "Ви молодці".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.