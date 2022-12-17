Популярна українська співачка та солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка цього року стала суддею Національного відбору на "Євробачення-2023", опублікувала у своєму Instagram нове фото, на якому показала свій новий образ, а також поділилася емоціями перед фіналом.

На новій фотографії Юля постала у вузькій кольоровій сукні з незвичайним візерунком і в синьо-зелених тонах, яка ідеально села по фігурі. Її волосся заплетене в дрібні кіски і частково зібране в два пучки, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Саніна поділилася своїми почуттями та очікуваннями перед фіналом Нацвідбору на Євробачення: "Вже сьогодні! Нацвідбір на Євробачення-2023! Хочу, щоб ми усі отримали задоволення від шоу, відчули щасливі миті захоплення талановитими музикантами. Пишаюся учасниками та командою, яка готує Відбір, попри війну і труднощі, вони готові дивувати і наповнювати вас музикою сьогодні. Дивіться конкурс у прямому ефірі (телеканал "Суспільне Культура", youtube-каналі "Євробачення") та голосуйте за свого фаворита у застосунку ДІЯ. До зустрічі о 17:00!".

Зазначимо, що цього року за право представляти Україну в Ліверпулі змагатимуться 10 учасників: співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina, дует 2TONE, гурт TVORCHI.

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