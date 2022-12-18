Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома західна модель з України, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару. 21-річна модель вже має нареченого мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу модель поділилася кадрами, де позувала у білому вбранні.
"Знову в LND! Залишайтеся затишними", - написала Соня.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Софію Ротару, маму Соні, дружину Володимира Остапчука, та написали коментарі:
"Відмінна", "Красуня", "Наряд у точку", "Прекрасна леді!".
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