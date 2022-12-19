Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український музикант, який є фронтменом гурту "Бумбокс". Після повномасштабного вторгнення знаменитість пішла захищати Україну. Також зірка заспівала українську пісню "Ой у лузі червона калина". А після цього артист записав її спільно з легендарним гуртом Pink Floyd, який уже довгий час не випускав нової музики, але для Хливнюка та України зробила винятки. Композиція зібрала вже 11 мільйонів переглядів із усього світу.

Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Хливнюк показав, як виступив на черговому концерті.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та відреагували смайликами у коментарях.

До цього артист поділився фотографією, де перебував у полі поряд із безпілотником.

"З Днем Збройних Сил України! Честь!" - написав Хливнюк під фотографією.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк заінтригував своїм подарунком для ЗСУ

А ще Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк розповів, які у нього обов'язки та чи вбивав він особисто ворогів.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, з ким із російських артистів досі спілкується



