Як повідомляє Politeka.net, про свою вагітність повідомила американська актриса Румер Вілліс, дочка Брюса Вілліса та Демі Мур.

Розкрити свою таємницю Румер вирішила в Інстаграм, опублікувавши фото зі своїм бойфрендом американським музикантом Дереком Річардом Томасом. На фото щасливий Дерек обіймає та цілує животик майбутньої мами.

Зазначимо, що це буде перший онук або онука для 60-річної Мур та 67-річного Брюса Вілліса.

«Чудові новини, вітаю!», «Ти будеш найчарівнішою мамою!», «Слава богу, це більше не секрет, тому що ніщо не могло доставити мені більшої радості, ніж кричати про це з дахів!», «Не можу дочекатися зустрічі», «Вітаю вас двох. Люблю вас», - радіють новини про вагітність Румер друзі пари.

Нагадаємо, у актора діагностували невиліковне захворювання, через яке він був змушений назавжди відмовитися від зйомок у кіно. Афазія призводить до втрати навичок говорити, читати, писати та розуміти мову.

"Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він розуміє багато з того, що говорять інші", - розповідав інсайдер про нинішній стан Брюса Вілліса.

Екс-дружина Брюса Вілліса Демі Мур показала, як він зараз виглядає.

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