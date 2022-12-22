Українська співачка Оля Полякова, яка одружена з бізнесменом на ім’я Вадим, не приховує, що її сімейне життя далеко від ідеалу.

Так в ефірі «Дорослих дівчат» під час бесіди з Машею Єфросиніною Полякова розповіла, що між нею і Вадимом точаться сварки.

«Сказати, що в нас ідеальні класні стосунки, і вони кращі, ніж до війни, ні. Це 100% неможливо сказати. Ми відвикли одне від одного. Ми коли сьогодні сходимося разом на одній території, ми сваримося – страшне», - зазналася Полякова.

За словами співачки, вони з Вадимом за місяці війни вже звикли жити на відстанію

«Це страшно. Я розумію, що коли ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то треба буде знову звикати», - сказала Полякова.

Артистка також запевнила, що вона не розлучається і навіть не збирається.

Додамо, що раніше Полякова також у «Дорослих дівчатах» розповідала, що під час сварок із чоловіком вона обговорює з ним можливість розлучення.

«Ми коли лаємося, починаємо говорити: "Давай розлучимося". Кажу: "Давай! Що робитимемо? Давай сядемо і домовимося, як ми розлучатимемося". У підсумку він мені каже: "Я піду і залишу тобі все". Я одразу кажу: "Як можна кинути таку святу людину?"», - розповідала Полякова.

Також в одному зі своїх інтерв’ю Полякова розповідала, що під час скандалів дряпала своєму чоловікові обличчя, била дорогий посуд і тікала в ліс.

«Я ж істеричка. Мені потрібен невротизм в стосунках. А йому це зовсім не потрібно було, він це терпів, але перевчив ... Била посуд, дряпала йому обличчя так, що він приходив на роботу і говорив, що на нього собака стрибнула», - казала Оля Полякова.

Нагадаємо, Полякова і її чоловік виховують двох доньок, які зараз живувть і навчаються у Британії.

За словами Полякової, маленькій Алісі дуже важко.

Також Полякова розповідала, скільки зайвих кіло вона набрала під час участі у шоу "Танці з зірками" в Грузії.

Крім того, Politeka.net писала, що підштовхнуло чоловіка Полякової піти в тероборону.