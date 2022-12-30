Відомий український виконавець MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) потрапив у ДТП. Під час руху він зіштовхнувся із іншим автомобілем на дорозі. Обидві машини зазнали пошкоджень. Про це він розповів у своєму Instagram.

Увечері 28 грудня Костянтин Бочаров потрапив у жахливу ДТП. Виконавець розповів, що їхав у таксі по новорічні подарунки для своїх рідних, як раптом в автомобіль, в якому знаходився MELOVIN, в'їхав бусик.

"З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок! І такі поїздки на таксі бувають. Бусик врізався в нас біля "Епіцентру", їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку", - поділився співак.

Достеменно невідомо, що саме спричинило аварію і хто з двох водіїв винен. Проте артист переконує шанувальників, що він цілий і здоровий.

На щастя, обійшлося без серйозних травм. Проте MELOVIN поскаржився на біль та погане самопочуття.

"Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров'я, буває всяке, добре, що живі... Куплю іграшки вже в Одесі", – зазначив артист. Перші фотографії з місця події виконавець показав у соцмережах.

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