Як повідомляє Politeka.net , українська актриса Ольга Сумська щодня показує, як вона живе із сім'єю, чим займається та захоплюється. Цього разу Ольга також показала, як вона провела сімейні свята та вихідні з найближчими.

Разом із молодшою ​​дочкою та чоловіком Віталієм Борисюком Ольга відзначила Новий рік та показала, як мило відпочивала з ними вдома. Не забула артистка звернути увагу на свій образ.

Витончена сукня з українською вишивкою Ольга поєднувала з прикрасами у такому ж патріотичному стилі, а волосся залишила розпущеним.

"Під звуки вибухів, тривог по всій Україні цієї ночі ми все одно піднімали келихи за наших захисників, за нашу незламність і віру!" - Раніше писала Ольга.

Так, актриса показала, як її сім'я збиралася разом із обіднім столом та весело проводила час разом.

На одній із фотографій Тоня позувала разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого тата.

"Татава донька", - підписала кадр Ольга Сумська .

Також вона показала випуск доньки, на якій та була присутня у гарній пишній сукні.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.