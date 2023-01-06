Як пише Poleteka.net , Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у "Голосі країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Після проекту артистка продовжила співпрацювати із лідером "Океан Ельзи". Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як зустрілась із українськими захисниками. А на одному з фото Христину можна побачити в обіймах військового.
Привітала з 17-річчям військову частину 3066 Національної гвардії України.
Під "Тержі" заручилася пара нацгвардійців. У нас все чудово в Україні. Дякую нашим захисникам", - написала Соловій.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Христина, заміж запросили? Шкода я не додумався зробити це в Трускавці";
"Романтично так, але хіба "Тримай" - не пісня про домашнє насильство?...";
"Який вродливий чоловік на 1 фото))".
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