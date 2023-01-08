Відома актриса Ольга Сумська привітала фанатів зі святами та привернула увагу до свого образу на свято.

Як повідомляє Politeka.net , українська актриса Ольга Сумська щодня намагається показувати в мережі атмосферні кадри, тож дивує фанатів. На цей раз артистка привернула увагу сяючим виглядом на святковому кадрі з нагоди Різдва.

«З Різдвом, родичі! україна #перемога» - пише Ольга під кадром.

На фото артистка позувала вже традиційно у образі, який дізнається кожна українка. Тепла жилетка, масивні прикраси та вишита сукня помітно освіжили її стиль.

«Христос народився!; З Різдвом!; Ви на цьому фото дуже схожі на Наталю В'ячеславівну. Миру Вам, добра, згоди;

Оля найкрасивіша і найефектніша серед усіх актрис. Природна, все за ній. Господарська, прямолінійна, гуморна

Оля! І вас зі святом 🥰 головне це здоров'я вам і вашим близьким і нехай нарешті буде світ ❤️🇺🇦🙏 Миру та спокою) Христос народився!)))❤️».

Разом із молодшою ​​дочкою та чоловіком Віталієм Борисюком Ольга відзначила Новий рік та показала, як мило відпочивала з ними вдома. Не забула артистка також звернути увагу до свого образу.

"Під звуки вибухів, тривог по всій Україні цієї ночі ми все одно піднімали келихи за наших захисників, за нашу незламність і віру!" - Раніше писала Ольга.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.