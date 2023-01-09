Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка з гумором розповіла про те, як вона відпочиває в місті Косів на Івано-Франківщині, у важливому осередку Гуцульщини, та похвалилася серією ефектних фото. Леся Нікітюк і сама приміряла образ гуцулки, вдягнувши традиційне вбрання та хустку на голову.

"А я, люди, вмію файно си вбирати)) Українські горяни! Гуцули вільнолюбні й незалежні. Боже, як тут зустрічають) просто люди - феєрверки! Кругом розшиті рушники, килими. Меблі прикрашені різьбленням. Кожен запрошує до своєї хати, накриває стіл… а я й заходжу😁", — пише ведуча.

На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Володимир Ярославський, Маша Єфросиніна, Наталка Денисенко, Марина Боржемська, Roxolana, Григорій і Христина Решетніки, гурт "Бумбокс", Дзідзьо та Лілія Ребрик.

Шанувальники також засипали Лесю Нікітюк компліментами:

"Вам так пасує це вбрання - Ви прям таки Файна україночка-гуцулочка ❤️";

"Леся, яка ти неймовірно гарна!❤️";

"Яка може бути шикарна та стильна українська мода 🔥";

"Лесю! Як вам пасують Карпати і їхнє вбрання😍🔥 Ви неймовірна красуня!".

Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.

Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.