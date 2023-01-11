Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна висміяли поведінку Злати Огневич, пригадавши, як вона колись соромила їх за піар на військовій темі. Як відомо, Злата весь час перебуває в Україні, виступає на підтримку ЗСУ, влаштовує благодійні вечори тощо.
Полякова ж жила закордоном і за кілька місяців повернулася додому не надовго. Відразу ж зірка поїхала на концерти до військових та показувала, як співпереживає всім. Маша Єфросиніна продовжує жити закордоном і виправдовує своє рішення тим, що переймається дитиною.
Нагадаємо, тоді, після раптових виступів Полякової перед військовими, Злата написала:
"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".
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За цю цитату Єфосініна та Полякова вчепилися на своєму шоу:
«Є така співачка, коли нас із тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на зразок того, що ми поїхали...» - почала Єфросиніна. Прямо імен вони з Поляковою не називали навмисно.
Полякова додала: "Вона сказала: добре, що дали нам видихнути".
«І ця співачка щоразу, коли в неї виходить кліп чи пісня, просить мене розмістити анонс. Я ігнорую, бо думаю, ну в тебе, мабуть, клепки нема. Ти мене всюди зрешеш, і тут ти думаєш, що в мене немає очей і я зараз говоритиму "яка класна пісня", хоча пісня гівно »- різко висловилася Єфросиніна.
Полякова також продовжила висміювання та обізвала пісні артистки.
«А нещодавно вона мені пише... Не Джамала, не The HARDKISS, а вона – ця співачка. "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували як за члена журі на "Євробачення". Вже вищий пілотаж» - обурилася Єфросиніна.
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