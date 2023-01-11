Оля Полякова та Маша Єфросиніна висміяли артистку, яка раніше присоромила їх за піар на темі війни.

Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна висміяли поведінку Злати Огневич, пригадавши, як вона колись соромила їх за піар на військовій темі. Як відомо, Злата весь час перебуває в Україні, виступає на підтримку ЗСУ, влаштовує благодійні вечори тощо.

Полякова ж жила закордоном і за кілька місяців повернулася додому не надовго. Відразу ж зірка поїхала на концерти до військових та показувала, як співпереживає всім. Маша Єфросиніна продовжує жити закордоном і виправдовує своє рішення тим, що переймається дитиною.

Нагадаємо, тоді, після раптових виступів Полякової перед військовими, Злата написала:

"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".

За цю цитату Єфосініна та Полякова вчепилися на своєму шоу:

«Є така співачка, коли нас із тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на зразок того, що ми поїхали...» - почала Єфросиніна. Прямо імен вони з Поляковою не називали навмисно.

Полякова додала: "Вона сказала: добре, що дали нам видихнути".

«І ця співачка щоразу, коли в неї виходить кліп чи пісня, просить мене розмістити анонс. Я ігнорую, бо думаю, ну в тебе, мабуть, клепки нема. Ти мене всюди зрешеш, і тут ти думаєш, що в мене немає очей і я зараз говоритиму "яка класна пісня", хоча пісня гівно »- різко висловилася Єфросиніна.

Полякова також продовжила висміювання та обізвала пісні артистки.

«А нещодавно вона мені пише... Не Джамала, не The HARDKISS, а вона – ця співачка. "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували як за члена журі на "Євробачення". Вже вищий пілотаж» - обурилася Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.