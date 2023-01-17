Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася поділилася кадрами з нової ефектної фотосесії, де вона позує в білому костюмі оригінального крою та з букетом соняхів. Джамала також поділилася, як вона разом із синами переживає жахіття війни.

"Я обираю жити. Моя афірмація на 2023 рік. Намагаюся зробити все так, щоб вийти з періоду під назвою «24 лютого». Але, я все одно в ньому залишаюся. Про те, що пройшов майже рік з повномасштабного вторгнення мені нагадують мої діти, тому що вони ростуть і змінюються на очах. Ці зміни в їх 4х і 2х річному віці – вражаючі. Наче проходить тиждень, місяць, два чи три. Але насправді вже майже рік! Емірове перед сном «А давай завтра прокинемось, війни немає і ніхто не помер»💔", — відверто розповіла співачка.

При цьому Джамала зізналася, що поки все одно психологічно залишається в минулому.

"Життя продовжується, а ти все ще не рухаєшся вперед… І боремось, і працюємо. Навіть замовила нові штори на кухню. Але чи живемо насправді? В цьому питання… А як відчуваєте своє життя ви? Розкажіть, мені справді потрібен ваш лайфхак, як прийняти це все", — звернулася артистка до шанувальників.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.