Як пише Politeka.net , Оля Полякова святкує день народження, тому її колега та подруга Маша Єфросиніна вирішила розповісти багато цікавого.

«Мала! Ну дуже багато мчить по мережі твоїх чудових фото зараз. Адже в тебе день народження, і всі знають, як завжди ти хочеш виглядати на всі сто! Мало того, тобі це круто вдається!)

Але для мене ти рідна і найкрасивіша на цьому фото – ти сиділа після двох днів наших зйомок на вулиці, загорнувшись у всі ковдри світу, замерзла та втомилася, у своїх роздумах, що робити далі…» - пише Єфросиніна.

Після цього вона розповіла історію представленого фото, коли спіймала цей момент, а Олг'я просто підвела очі.

«Пам'ятаю, я подумала: "Ну, ніхто ж не знає її такою". Я не знала. І навіть до великого вторгнення, коли ми вже успішно запустили дорослих дівчат, ти все одно не була мені такою рідною, якою стала за ці місяці.

Хочу, щоб усі сьогодні знали, що ти дуже добра та чуйна. Що твоїй чесності можуть повчитися всі, хто себе за таких тільки видає, адже це велика сміливість – вміти в обличчя говорити, що думаєш», - сказала Єфросиніна.

Вона зауважила, що насправді Полякова її вчить у якомусь образі прощати, вміти насолодитися моментом щастя, навіть якщо він короткий.

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