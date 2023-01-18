Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала кадр із Броварів та поділилася совими емоціями з українцями.

Як відомо, вранці 18 січня Україну приголомшила новина про катастрофу вертольота у Броварах під Києвом. В авіакатастрофі вертоліт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ упав посеред житлового району поряд із дитячим садком. Усі, хто були на борту, включаючи міністра МВС та його заступників, загинули, також є жертви серед дітей та працівників дитсадка.

У своєму посту Світлана показала кадр із розбору завалів після аварії вертольота, а у підписі до публікації поділилася своїми переживаннями:

"Так, ми живемо на війні. Так щодня гинуть люди. Кращих своїх синів та дочок ми міняємо на зеків та іншу біомассу із півночі - такою є важка плата за нашу свободу... Здається, серце вже огрубіло і ніщо не в змозі примусити тебе плакати. А потім Дніпро... А потім Бровари... І от вже ти ревеш і не можеш зупинитися... Я ніколи не звикну до трагічних подій. Ніколи. Скорблю з усією країною...".

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