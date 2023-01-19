Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДІМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так цього разу знаменитість виклала чорно-білий знімок і довела українців до сліз.

Свою посаду Лілія присвятила подіям, що сталися у Броварах під Києвом. Як відомо, вранці 18 січня Україну сколихнула новина про катастрофу вертольота в Броварах. Вертоліт ДСНС з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на борту впав посеред житлового району поряд із дитячим садком. Усі, хто були на борту, включаючи міністра МВС та його заступників, загинули, також є жертви серед дітей та працівників дитсадка.

У своєму посту Ребрик висловила весь біль, не лише від подій у Броварах, а й від інших втрат цієї війни: "І коли вже здається, що дихати не так боляче, з тобою стається… Соледар, Бахмут, Харків, Херсон, Дніпро. Нескінченний список…. А одного дня ти прокидаєшся і ти - Бровари. 18.01.2023".

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