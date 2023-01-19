Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український музикант та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну, вступивши до лав ЗСУ. Також артист записав із легендарним гуртом Pink Floyd пісню "Hey Hey Rise Up". Завдяки цьому вдалося зібрати 450 тисяч фунтів-стерлінгів. Лідери західної групи додали ще 50 тисяч, заокругливши суму до 500 тисяч фунтів-стерлінгів. Ці гроші було направлено до українських волонтерських фондів.

Не забуває Хливнюк і про Інстаграми, де ділиться всім цікавим. На цей раз артист поділився фото, де показав, чим займається на фронті. Знімки також опублікували у своєму профілі "Життя відомих людей" із Хливнюком.

"Андрій Хливнюк у військовій формі на фото показав, чим займається на передовій

Музикант служить пілотом ударного дрона Punisher.

"Що там у шоу-бізнесі?", - було написано у публікації.

На фото можна побачити Андрія, який лежить у окопі з ударним дроном. Артист пройшов навчання і тепер керує такими літальними апаратами.

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