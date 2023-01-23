Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала ефектне фото, на якому позує в леопардовій шубі зі штучного хутра. Таким чином вона приєдналася до акції #FreeTheLeopards з метою нагадування Німеччині про необхідність постачання танків Leopard для України.

"Поки хтось тягне час, ми маємо діяти і тиснути. Приєднуюсь до челенджу від Ukraine.ua. Чим більше я злюсь, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу! Нам потрібні танки Леопард 2 із Німеччини. Україна має перемогти в цьому бою. Поки політики чекають і не ухвалюють важливих рішень, ми продовжимо кричати про важливість доставки танків!", — наголосила артистка.

Лайками Джамалу підтримали інші українські знаменитості, серед яких легендарна співачка Софія Ротару та реперка Альона Альона.

Раніше співачка поділилася з шанувальниками трагічною звісткою. Під Бахмутом загинув її близкий друг Сейран Кадиров зі спецпідрозділу «Крим» ГУР МО. Батько загиблого героя, Алі Кадиров, був першим, хто повірив в Джамалу, займався з нею, відкрив для неї світ музики та писав дитячі пісні.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.