Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала ефектне фото, на якому позує в леопардовій шубі зі штучного хутра. Таким чином вона приєдналася до акції #FreeTheLeopards з метою нагадування Німеччині про необхідність постачання танків Leopard для України.
"Поки хтось тягне час, ми маємо діяти і тиснути. Приєднуюсь до челенджу від Ukraine.ua. Чим більше я злюсь, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу! Нам потрібні танки Леопард 2 із Німеччини. Україна має перемогти в цьому бою. Поки політики чекають і не ухвалюють важливих рішень, ми продовжимо кричати про важливість доставки танків!", — наголосила артистка.
Лайками Джамалу підтримали інші українські знаменитості, серед яких легендарна співачка Софія Ротару та реперка Альона Альона.
Раніше співачка поділилася з шанувальниками трагічною звісткою. Під Бахмутом загинув її близкий друг Сейран Кадиров зі спецпідрозділу «Крим» ГУР МО. Батько загиблого героя, Алі Кадиров, був першим, хто повірив в Джамалу, займався з нею, відкрив для неї світ музики та писав дитячі пісні.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Військовий кинув гранату в поліцейських і влаштував стрілянину в Дніпрі: що відомо на даний момент
"Ворог розумнішає": росія готується до нового наступу, розкрито стратегію
Небезпечний хижак накинувся на маму з малюком: "Очевидці намагалися відлякати лопатами та кликали на допомогу"
"Впізнав дитину по сережках": рідні розповіли про стан Олександра, який втратив доньку та дружину у Броварах
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.