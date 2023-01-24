Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник після розлучення переможниці проекту Даші Квіткової з головним героєм шоу Микитою Добриніним розповів про інститут сім'ї, після чого блогерка вирішила зробити коментар.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – успішний ведучий, який займається проектом "Холостяк". В одному із сезонів головним героєм став Микита Добринін, який обрав переможницею Дашу Квіткову. Завдяки шоу Даша стала успішною блогеркою та активно нарощує аудиторію у своєму Інстаграмі. А нещодавно Квіткова вирішила заявити про розлучення, але не на своїй сторінці, а в інтерв'ю успішній телеведучій Маші Єфросініної.

Після цього Григорій Решетник, ведучий шоу "Холостяк", де перемогла Квіткова і завдяки чому стала успішною, розповів про інститут сім'ї відразу після інтерв'ю Даші Єфросініної.

"Не розчаровуйтеся в інституті шлюбу та справжніх почуттях. Вони є. І саме це найцінніше у світі. Живіть один для одного – тільки ти і я. Розумійте, поступайтеся, прощайте, вірте, розвивайтеся, досягайте, розчиняйтеся у почуттях, і, незважаючи ні на що, боріться за них... Залишайте щось інтимне тільки для самих себе і не виставляйте все напоказ. Не скануйте і не копіюйте, а пишіть свою історію кохання. Бо лише справжнє кохання врятує цей світ", - написав Решетник.

Даша після слів Григорія опублікувала новий сторіс, у якому вирішила збудити вчинок "одного медіа-особи".

"А, і з приводу поста однієї медіа-особи. Єдине, що я можуть прокоментувати, це те, що це обличчя в кожній дупі затичка) сподіваюся, цій особі легше, коли вона танцює на "кістках" (не тільки наших), намагаючись виїхати та прикрашаючи себе", - зазначила Даша.

Чому Квіткова пішла розповідати про розлучення до рейтингової телеведучої Маші Єфросініної, а не опублікувала просто пост у своєму досить великому блозі чи не пішла миритися до чоловіка, Даша поки що не пояснила.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін вперше висловився після розставання з Квітковою.

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова на тлі розлучення з Добриніним розсекретила свої прибутки .

Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін після звістки про розлучення з Квітковою заговорив про сім'ю