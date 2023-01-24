Світлана Тарабарова завжди мріяла стати багатодітною мамою, але це сталося дещо раніше, ніж вони з Олексієм планували.

Співачка Світлана Тарабарова поділилася подробицями своєї третьої вагітності, зокрема артистка розсекретила, чому злякалася на першому УЗД. У "Сніданку з 1+1" виконавиця поділилася, що третя вагітність вже звичніша для неї, хоча вона і протікає складніше двох попередніх.

Світлана Тарабарова завжди мріяла стати багатодітною мамою, але це сталося дещо раніше, ніж вони з Олексієм планували. На першому УЗД зірка взагалі злякалася, бо почула про двійню.

"Я мріяла про третю дитину. Не буду брехати, мріяла трохи пізніше. Але, як Бог дав, це вже... Мені на першому УЗД жінка каже: "А у вас у родині не було двійні?" Я думала, що я все. Руки тремтять 30 секунд, я кажу: "Там двоє?", вона: "Ні, переплутала", - з посмішкою згадала Світлана Тарабарова .

Співачка Світлана Тарабарова зізналася, що вже знає стать майбутньої дитини, проте це поки що секрет. Таємницю зірка перестане приховувати наступного тижня, адже Тарабарова планує влаштувати ґендер-паті.

До речі, друзі та рідні співачки взагалі дуже неоднозначно сприйняли новину про її вагітність, вау-ефекту не було.