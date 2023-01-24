Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами із новою коханою Світланою Готочкіною.

Як видно, на нових фотографіях Тарас і його дівчина знято в затишній кімнаті, він вмостився на шкіряному дивані, поки вона крутиться довкола нього. Перед камерою актор з'явився з голим торсом, на ньому лише темні штани. Світлана при цьому позує на фото у джинсах та сірій водолазці, яка підкреслила струнку фігуру.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Двоє". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актора. До речі, одним із перших коментар залишив друг Тараса – актор Олексій Суровцев, який "ревниво" написав: "Ось ти виклав цю посаду! А ти про мене подумав?"

"Клас!".

"Такі погляди... безцінні".

"Чудово".

"Тарас, ти крутий. Я порівнюю тебе з Богданом Ступкою. У тебе є чудове майбутнє. Я вірю в тебе!"

"Я дуже перепрошую, а хто ця дівчина?".

"Тебе не впізнати з такого ракурсу".

"Молоді, гарні, щасливі".

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