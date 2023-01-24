Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так цього разу зірка поділилася яскравими кадрами, якими підтримала світовий флеш-моб.

Як видно, на нових знімках Олю зображено на зйомках шоу "Маска", на ній екстравагантний образ, які вона часто приміряла для подібних заходів. Проте, ці знімки "з минулого" у леопардовому вбранні зірка показала недарма. Як виявилося, Оля, як і багато українських та світових зірок, приєдналася до мережевого челенджу, суть якого закликати Німеччину постачати Україні танки Leopard 2.

У підписі до публікації Полякова написала: "Підтримаймо разом флеш-моб від @ukraine.ua! Нам потрібні "леопарди", щоб у наших ЗСУ було таке обличчя, а отже, щоб і у всіх нас. #FreeTheLeopards".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:

"Ми у Німеччині підписали петицію на виділення Леопардів, потрібно ще багато голосів".

"Але краще за неї відразу до Шольца на переговори".

"Образ фільму 5й елемент! Вам іде".

"А Шольцю цю котушку ниток, насадити на голову, що в неї зараз на голові".

"Типу цей флеш-моб на щось впливає".

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